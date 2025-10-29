Тест ПДД на круговом перекрестке: кто нарушает правила

Тест ПДД — кто нарушает правила на круговом перекрестке
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей нарушает правила на круговом перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водители желтого и синего автомобилей.
- Водитель желтого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Все водители нарушают правила.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
Водители синего и желтого автомобилей съезжают с круга с левой и правой полосы, соответственно, а водитель красной машины заезжает на него с крайней левой полосы.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение..."
Читаем пункт 10.5 ПДД:
"Выезд с перекрестка, где организовано круговое движение, может осуществляться с любой полосы, если направление движения не определено дорожными знаками или разметкой и это не создаст препятствий транспортным средствам, движущимся в попутном направлении справа".
То есть заезжать на круг и выезжать из круга можно с любой полосы. Но водитель желтого авто поворачивает направо в левую полосу.
Читаем первую часть пункта 10.5 ПДД:
"Поворот необходимо выполнять так, чтобы при выезде с перекрестка проезжих частей транспортное средство не оказалось на полосе встречного движения, а в случае поворота направо следует двигаться ближе к правому краю проезжей части".
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!