Тест ПДД: кто уступит при повороте налево

Тест ПДД о повороте налево — кто первый
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей обязан уступить при повороте налево в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Водитель автомобиля.
- Водитель микроавтобуса.
Разбор задачи
На участке дороги водитель автомобиля поворачивает налево с крайней левой полосы, а водитель микроавтобуса выполняет тот же маневр со средней полосы.
Включенная зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора при основном красном и разметка 1.18 на дороге позволяют поворот налево обоим водителям. Кто же из них должен уступить?
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые движутся впереди него и выполняют разворот".
Правильный ответ
№2
