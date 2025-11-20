Тест ПДД: кто уступит при повороте налево

Кто уступит? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей обязан уступить при повороте налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Водитель автомобиля. Водитель микроавтобуса.

Разбор задачи

На участке дороги водитель автомобиля поворачивает налево с крайней левой полосы, а водитель микроавтобуса выполняет тот же маневр со средней полосы.

Включенная зеленая стрелочка в дополнительной секции светофора при основном красном и разметка 1.18 на дороге позволяют поворот налево обоим водителям. Кто же из них должен уступить?

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Водитель, выполняющий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен уступить дорогу встречным транспортным средствам, а при выполнении этих маневров не из крайнего левого положения на проезжей части — и попутным транспортным средствам. Водитель, выполняющий поворот налево, должен уступить дорогу попутным транспортным средствам, которые движутся впереди него и выполняют разворот".

Правильный ответ

№2

