Тест ПДД: кто проедет перекресток последним

Кто последний? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водители трамваев. Водитель зеленого автомобиля. Мотоциклист. Водитель синего автомобиля. Водитель серого автомобиля.

Разбор задачи

На нерегулируемом перекрестке трамвай №1 поворачивает направо, а трамвай №2 — налево. Зеленый и синий автомобили поворачивают налево, а вот серый автомобиль и мотоциклист движутся прямо.

Согласно знаку 2.1 "Уступить дорогу", приоритет движения имеют трамвай №2 и мотоциклист.

Читаем пунктом 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

По пункту 16.12 ПДД, трамвай на равнозначных дорогах имеет преимущество над другими транспортными средствами, но его траектория движения не пересекается с мотоциклистом, поэтому они проедут перекресток вместе.

После этого левый поворот выполнит водитель зеленого автомобиля, который обязан пропустить мотоциклиста.

Читаем 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

По тем же принципам разъедутся транспортные средства и на второстепенных дорогах. Сначала проедут трамвай №1 и серый автомобиль. Последним покинет перекресток водитель синего автомобиля, который поворачивает налево.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: