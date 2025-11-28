Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Запутанный тест ПДД — кто проедет перекресток последним

Запутанный тест ПДД — кто проедет перекресток последним

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 19:45
Тест ПДД: кто проедет перекресток последним
Кто последний? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств проедет последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водители трамваев.
  2. Водитель зеленого автомобиля.
  3. Мотоциклист.
  4. Водитель синего автомобиля.
  5. Водитель серого автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На нерегулируемом перекрестке трамвай №1 поворачивает направо, а трамвай №2 — налево. Зеленый и синий автомобили поворачивают налево, а вот серый автомобиль и мотоциклист движутся прямо.

Согласно знаку 2.1 "Уступить дорогу", приоритет движения имеют трамвай №2 и мотоциклист.

Читаем пунктом 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

По пункту 16.12 ПДД, трамвай на равнозначных дорогах имеет преимущество над другими транспортными средствами, но его траектория движения не пересекается с мотоциклистом, поэтому они проедут перекресток вместе.

После этого левый поворот выполнит водитель зеленого автомобиля, который обязан пропустить мотоциклиста.

Читаем 16.13 ПДД:

"Перед поворотом налево и разворотом водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу трамваю попутного направления, а также транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге во встречном направлении прямо или направо".

По тем же принципам разъедутся транспортные средства и на второстепенных дорогах. Сначала проедут трамвай №1 и серый автомобиль. Последним покинет перекресток водитель синего автомобиля, который поворачивает налево.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации