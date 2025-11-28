Відео
Головна Авто Заплутаний тест ПДР — хто проїде перехрестя останнім

Заплутаний тест ПДР — хто проїде перехрестя останнім

Дата публікації: 28 листопада 2025 19:45
Тест ПДР: хто проїде перехрестя останнім
Хто останній? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів проїде останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водії трамваїв.
  2. Водій зеленого автомобіля.
  3. Мотоцикліст.
  4. Водій синього автомобіля.
  5. Водій сірого автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На нерегульованому перехресті трамваї №1 повертає праворуч, а трамвай №2 — ліворуч. Зелений та синій автомобілі повертають ліворуч, а от сірий автомобіль та мотоцикліст рухаються прямо.

Згідно зі знаком 2.1 "Дати дорогу", пріоритет руху мають трамвай №2 та мотоцикліст.

Читаємо пунктом 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

За пунктом 16.12 ПДР, трамвай на рівнозначних дорогах має перевагу над іншими транспортними засобами, але його траєкторія руху не перетинається з мотоциклістом, тому вони проїдуть перехрестя разом.

Після цього лівий поворот виконає водій зеленого автомобіля, який зобовʼязаний пропустити мотоцикліста.

Читаємо 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

За тими самими принципами розʼїдуться транспортні засоби й на другорядних дорогах. Спочатку проїдуть трамвай №1 та сірий автомобіль. Останнім залишить перехрестя водій синього автомобіля, який повертає ліворуч.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
