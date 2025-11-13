Відео
Відео

Корисний тест ПДР — хто має пріоритет біля зупинки

Корисний тест ПДР — хто має пріоритет біля зупинки

Дата публікації: 13 листопада 2025 07:35
Оновлено: 19:50
Тест ПДР: хто має пріоритет у русі біля зупинки
Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Водій якого транспортного засобу зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Водій синього автомобіля.
  2. Водій автобуса.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто кого має пропустити на дорозі?

Зображена на малюнку ситуація відбувається у межах населеного пункту. Це дуже важливе зауваження для правильного розвʼязання задачі.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Правильна відповідь

№1

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
