Тест ПДР: хто має пріоритет у русі біля зупинки

Хто пропускає? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Водій якого транспортного засобу зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій автобуса.

Розбір задачі

Зображена на малюнку ситуація відбувається у межах населеного пункту. Це дуже важливе зауваження для правильного розвʼязання задачі.

Читаємо пункт 17.4 ПДР:

"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: