Тест ПДР: хто має пріоритет у русі біля зупинки

Корисний тест ПДР — хто має пріоритет біля зупинки
Задача з теми про переваги маршрутних транспортних засобів. Водій якого транспортного засобу зобовʼязаний поступитися у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій автобуса.
Розбір задачі
Зображена на малюнку ситуація відбувається у межах населеного пункту. Це дуже важливе зауваження для правильного розвʼязання задачі.
Читаємо пункт 17.4 ПДР:
"У населених пунктах, наближаючись до автобуса, мікроавтобуса або тролейбуса, що розпочинає рух від позначеної зупинки, розташованої в заїзній "кишені", водії інших транспортних засобів зобов’язані зменшити швидкість, а в разі потреби зупинитися, щоб дати можливість маршрутному транспортному засобу розпочати рух".
Правильна відповідь
№1
