Україна
Полезный тест ПДД — кто имеет приоритет возле остановки

Полезный тест ПДД — кто имеет приоритет возле остановки

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 07:35
обновлено: 19:50
Тест ПДД: кто имеет приоритет в движении возле остановки
Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Водитель какого транспортного средства обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель синего автомобиля.
  2. Водитель автобуса.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто кого має пропустити на дорозі?

Изображенная на рисунке ситуация происходит в пределах населенного пункта. Это очень важное замечание для правильного решения задачи.

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
