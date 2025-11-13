Тест ПДД: кто имеет приоритет в движении возле остановки

Кто пропускает? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Водитель какого транспортного средства обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель синего автомобиля. Водитель автобуса.

Разбор задачи

Изображенная на рисунке ситуация происходит в пределах населенного пункта. Это очень важное замечание для правильного решения задачи.

Читаем пункт 17.4 ПДД:

"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: