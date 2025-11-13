Тест ПДД: кто имеет приоритет в движении возле остановки

Полезный тест ПДД — кто имеет приоритет возле остановки
Задача по теме о преимуществах маршрутных транспортных средств. Водитель какого транспортного средства обязан уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель синего автомобиля.
- Водитель автобуса.
Разбор задачи
Изображенная на рисунке ситуация происходит в пределах населенного пункта. Это очень важное замечание для правильного решения задачи.
Читаем пункт 17.4 ПДД:
"В населенных пунктах, приближаясь к автобусу, микроавтобусу или троллейбусу, который начинает движение от обозначенной остановки, расположенной в заездном "кармане", водители других транспортных средств обязаны снизить скорость, а в случае необходимости остановиться, чтобы дать возможность маршрутному транспортному средству начать движение".
Правильный ответ
№1
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
