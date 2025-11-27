Тест ПДР: хто має перевагу на перехресті

Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Велосипедист. Водій трамвая.

Розбір задачі

Велосипедист та водій трамвая проїжджають прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки пріоритету. Отже, це нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг.

Згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога", перевагу має велосипедист. Саме він знаходиться на головній дорозі, а водій трамвая — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

П равильна відповідь

№1

