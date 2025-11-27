Відео
Відео

Тест ПДР на перехресті — хто має перевагу

Дата публікації: 27 листопада 2025 07:35
Оновлено: 19:58
Тест ПДР: хто має перевагу на перехресті
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть. Хто з водіїв транспортних засобів має перевагу на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Велосипедист.
  2. Водій трамвая.

Розбір задачі

Велосипедист та водій трамвая проїжджають прямо. Перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки пріоритету. Отже, це нерегульоване перехрестя нерівнозначних доріг.

Згідно зі знаком 2.3 "Головна дорога", перевагу має велосипедист. Саме він знаходиться на головній дорозі, а водій трамвая — на другорядній.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Тест з ПДР: хто має перевагу на перехресті?

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
