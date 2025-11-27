Тест ПДД: кто имеет преимущество на перекрестке

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача по теме о проезде перекрестков. Кто из водителей транспортных средств имеет преимущество на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Велосипедист. Водитель трамвая.

Разбор задачи

Велосипедист и водитель трамвая проезжают прямо. Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритета. Следовательно, это нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.

Согласно знаку 2.3 "Главная дорога", преимущество имеет велосипедист. Именно он находится на главной дороге, а водитель трамвая — на второстепенной.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Правильный ответ

№1

