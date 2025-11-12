Відео
Відео

Тест ПДР — хто кого має пропустити на колі

Тест ПДР — хто кого має пропустити на колі

Дата публікації: 12 листопада 2025 19:45
Оновлено: 17:13
Тест ПДР на круговому перехресті:  хто з водіїв проїде останнім
Хто за ким? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

  1. Водій блакитного автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто має дати дорогу на круговому перехресті?

Водій червоного автомобіля з лівої смуги має намір зʼїхати з кругового перехрестя, для чого йому потрібно перестроїтися на праву смугу. Водночас водій блакитної машини продовжує рух по колу правою смугою.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
