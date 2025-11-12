Тест ПДР на круговому перехресті:  хто з водіїв проїде останнім

Тест ПДР — хто кого має пропустити на колі
Ua ru
Дата публікації: 12 листопада 2025 19:45
Оновлено: 17:13
Хто за ким? Малюнок: "Керманич"
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "Керманич".
Реклама
Читайте також:
Варіанти відповіді
- Водій блакитного автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
Розбір задачі
Водій червоного автомобіля з лівої смуги має намір зʼїхати з кругового перехрестя, для чого йому потрібно перестроїтися на праву смугу. Водночас водій блакитної машини продовжує рух по колу правою смугою.
Читаємо пункт 10.3 ПДР:
"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама