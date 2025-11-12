Тест ПДР на круговому перехресті:  хто з водіїв проїде останнім

Хто за ким? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів має поступитися у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Водій блакитного автомобіля. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Водій червоного автомобіля з лівої смуги має намір зʼїхати з кругового перехрестя, для чого йому потрібно перестроїтися на праву смугу. Водночас водій блакитної машини продовжує рух по колу правою смугою.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Правильна відповідь

№2

