Хитрий тест ПДР: хто має поступитися дорогою

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Хто з водіїв має поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Варіанти відповіді

Водій червоного автомобіля. Водій поліцейського автомобіля.

Розбір задачі

На гірській дорозі на смузі водія червоного автомобіля через падіння каміння виникла перешкода. Згідно з пунктом 13.4 ПДР, поступитися дорогою має водій, на смузі якого знаходиться перешкода. Але водій червоного авто бачить перед собою знак 1.6 "Крутий підйом", а це означає, що він рухається вгору.

Читаємо пункт 28.1 ПДР:

"На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз’їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору".

Слід зауважити, що поліцейське авто рухається без увімкнених проблискових маячків, тому переваги у русі на цій підставі також не має.

Правильна відповідь

№2

