Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР — хто має поступитися дорогою

Тест ПДР — хто має поступитися дорогою

Ua ru
Дата публікації: 25 жовтня 2025 11:40
Оновлено: 20:24
Хитрий тест ПДР: хто має поступитися дорогою
Хто перший? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про рух по гірських дорогах і на крутих спусках. Хто з водіїв має поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій поліцейського автомобіля.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде першим?

На гірській дорозі на смузі водія червоного автомобіля через падіння каміння виникла перешкода. Згідно з пунктом 13.4 ПДР, поступитися дорогою має водій, на смузі якого знаходиться перешкода. Але водій червоного авто бачить перед собою знак 1.6 "Крутий підйом", а це означає, що він рухається вгору.

Читаємо пункт 28.1 ПДР:

"На гірських дорогах і крутих спусках, де зустрічний роз’їзд утруднено, водій транспортного засобу, що рухається на спуск, повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються вгору".

Слід зауважити, що поліцейське авто рухається без увімкнених проблискових маячків, тому переваги у русі на цій підставі також не має.

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації