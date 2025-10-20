Хитрий тест з ПДР: хто має перевагу в русі

Хто перший? Малюнок: "Тести ПДР 2025"

Задача з теми про вимоги до велосипедистів. Чи має перевагу в русі велосипедист, коли велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям?

Завдання запропонував канал "Тести ПДР 2025".

Варіанти відповіді

Не має. Має. Має перевагу, якщо автомобіль наближається ліворуч.

Розбір задачі

Водій білого автомобіля наближається до велосипедного переїзду, про що свідчать знаки 1.34 "Виїзд велосипедистів", 4.14 "Доріжка для велосипедистів" та розмітка 1.15 (велосипедний переїзд).

У зображеній ситуації саме велосипедист має зупинитися та дати дорогу автомобілю.

Читаємо пункт 6.5 ПДР:

"Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов’язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі".

Правильна відповідь

№1

