Тест по ПДД — кто имеет преимущество в движении

Дата публикации 20 октября 2025 07:35
обновлено: 07:13
Хитрый тест по ПДД: кто имеет преимущество в движении
Кто первый? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача с темы о требованиях к велосипедистам. Имеет ли преимущество в движении велосипедист, когда велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

  1. Не имеет.
  2. Имеет.
  3. Имеет преимущество, если автомобиль приближается слева.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи має велосипедист перевагу в русі?

Водитель белого автомобиля приближается к велосипедному переезду, о чем свидетельствуют знаки 1.34 "Выезд велосипедистов", 4.14 "Дорожка для велосипедистов" и разметка 1.15 (велосипедный переезд).

В изображенной ситуации именно велосипедист должен остановиться и уступить дорогу автомобилю.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Правильный ответ

№1

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
