Хитрый тест по ПДД: кто имеет преимущество в движении

Кто первый? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача с темы о требованиях к велосипедистам. Имеет ли преимущество в движении велосипедист, когда велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Не имеет. Имеет. Имеет преимущество, если автомобиль приближается слева.

Разбор задачи

Водитель белого автомобиля приближается к велосипедному переезду, о чем свидетельствуют знаки 1.34 "Выезд велосипедистов", 4.14 "Дорожка для велосипедистов" и разметка 1.15 (велосипедный переезд).

В изображенной ситуации именно велосипедист должен остановиться и уступить дорогу автомобилю.

Читаем пункт 6.5 ПДД:

"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: