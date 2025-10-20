Хитрый тест по ПДД: кто имеет преимущество в движении

Тест по ПДД — кто имеет преимущество в движении
Задача с темы о требованиях к велосипедистам. Имеет ли преимущество в движении велосипедист, когда велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка?
Варианты ответа
- Не имеет.
- Имеет.
- Имеет преимущество, если автомобиль приближается слева.
Разбор задачи
Водитель белого автомобиля приближается к велосипедному переезду, о чем свидетельствуют знаки 1.34 "Выезд велосипедистов", 4.14 "Дорожка для велосипедистов" и разметка 1.15 (велосипедный переезд).
В изображенной ситуации именно велосипедист должен остановиться и уступить дорогу автомобилю.
Читаем пункт 6.5 ПДД:
"Если велосипедная дорожка пересекает дорогу вне перекрестка, велосипедисты обязаны уступить дорогу другим транспортным средствам, движущимся по дороге".
Правильный ответ
№1
