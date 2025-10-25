Хитрый тест ПДД: кто должен уступить дорогу

Кто первый? Рисунок: "Тесты ПДД 2025"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о движении по горным дорогам и на крутых спусках. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тесты ПДД 2025".

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель полицейского автомобиля.

Разбор задачи

На горной дороге на полосе водителя красного автомобиля из-за падения камней возникло препятствие. Согласно пункту 13.4 ПДД, уступить дорогу должен водитель, на полосе которого находится препятствие. Но водитель красного авто видит перед собой знак 1.6 "Крутой подъем", а это значит, что он движется вверх.

Читаем пункт 28.1 ПДД:

"На горных дорогах и крутых спусках, где встречный разъезд затруднен, водитель транспортного средства, движущегося на спуск, должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся вверх".

Следует заметить, что полицейское авто движется без включенных проблесковых маячков, поэтому преимущества в движении на этом основании также не имеет.

Правильный ответ

№2

