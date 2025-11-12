Тест ПДД на круговом перекрестке: кто из водителей проедет последним

Кто за кем? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

Водитель голубого автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Водитель красного автомобиля с левой полосы намерен съехать с кругового перекрестка, для чего ему нужно перестроиться на правую полосу. В то же время водитель голубой машины продолжает движение по кругу по правой полосе.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№2

