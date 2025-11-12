Тест ПДД на круговом перекрестке: кто из водителей проедет последним

Тест ПДД — кто кого должен пропустить на круге
Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водитель голубого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
Водитель красного автомобиля с левой полосы намерен съехать с кругового перекрестка, для чего ему нужно перестроиться на правую полосу. В то же время водитель голубой машины продолжает движение по кругу по правой полосе.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Правильный ответ
№2
