Видео

Тест ПДД — кто кого должен пропустить на круге

Ua ru
Дата публикации 12 ноября 2025 19:45
обновлено: 17:13
Тест ПДД на круговом перекрестке: кто из водителей проедет последним
Кто за кем? Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления. Кто из водителей автомобилей должен уступить в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Водитель голубого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто має дати дорогу на круговому перехресті?

Водитель красного автомобиля с левой полосы намерен съехать с кругового перекрестка, для чего ему нужно перестроиться на правую полосу. В то же время водитель голубой машины продолжает движение по кругу по правой полосе.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

