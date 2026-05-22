Складний тест ПДР для досвідчених: куди може проїхати автомобіль

Траєкторії руху синього авто на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Водій синього автомобіля має чотири варіанти для продовження руху: прямо, розворот, поворот праворуч та поворот ліворуч. В якому напрямку він може проїхати у зображеній на малюнку ситуації?

Правильну відповідь на завдання дають Новини.LIVE з посиланням на канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч. Прямо, ліворуч та у зворотному напрямку. Праворуч та у зворотному напрямку. Лише праворуч. Лише ліворуч.

Розбір задачі

Знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяє рух лише у вказаних напрямках. Тобто повернути праворуч водій не може. Але цей знак дозволяє розворот, хоча не все так просто.

Знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" показує, що водій не може виконати розворот, адже у такому разі опиниться на зустрічній смузі.

Читайте також:

Також він не може повернути ліворуч, позаяк ця дорога має дві смуги для руху в один бік. Тому для виконання маневру він мав перестроїтися у ліву смугу, згідно з пунктом 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Водію залишається лише їхати прямо.

Правильна відповідь №1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху: