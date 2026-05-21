Тест ПДД для опытных: какая скорость движения разрешена

Дорожные знаки на участке.

Задача на знание требований дорожных знаков и по теме о скорости движения транспортных средств. Водитель синего автомобиля едет по городу и видит перед собой дорожные знаки. С какой скоростью ему разрешается двигаться в изображенной на рисунке ситуации?

Разбор задачи и правильный ответ дают Новини.LIVE со ссылкой на канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Не более 30 км/ч. Не более 50 км/ч. Не более 60 км/ч. Не более 80 км/ч. Не более 90 км/ч.

Разбор задачи

Водитель видит перед собой предупредительный знак 1.39 "Аварийно опасный участок (другая опасность)", устанавливаемый перед участком дороги, где геометрические параметры проезжей части, радиусы вертикальных и горизонтальных кривых и тому подобное не отвечают требованиям строительных норм.

Вместе со знаком установлена табличка 7.21.1 "Вид опасности" для информирования о возможном виде дорожно-транспортного происшествия в местах или на участках их концентрации.

Эти знаки никак не регулируют скоростной режим транспортных средств на дорогах.

Согласно пункту 12.4 ПДД, в населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч.

Правильный ответ №2

