Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — может ли водитель выполнить поворот налево

Тест ПДД — может ли водитель выполнить поворот налево

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 20:40
Тест ПДД с подвохом: разрешено ли водителю повернуть налево?
Зеленый автомобиль на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Разрешено ли водителю зеленого автомобиля повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Разрешено, если он там живет.
  3. Разрешено, если он там работает.
  4. Условия указанные в вариантах 2 и 3.
  5. Запрещено.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений поворот

Перед перекрестком установлен предписывающий знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает движение только в указанных направлениях.

От требований этого знака могут отступать только водители транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам. Исключения для тех, кто проживает или работает в зоне действия знака, на предписывающую группу знаков не распространяются (такие исключения существуют только для некоторых запрещающих знаков).

Наличие знака 2.1 "Дать дорогу" никоим образом не меняет действие предписывающего знака относительно разрешенных направлений движения.

Правильный ответ №5

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации