Тест ПДД с подвохом: разрешено ли водителю повернуть налево?

Зеленый автомобиль на перекрестке. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание предписывающих дорожных знаков. Разрешено ли водителю зеленого автомобиля повернуть налево в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если он там живет. Разрешено, если он там работает. Условия указанные в вариантах 2 и 3. Запрещено.

Разбор задачи

Перед перекрестком установлен предписывающий знак 4.4 "Движение прямо или направо", который разрешает движение только в указанных направлениях.

От требований этого знака могут отступать только водители транспортных средств, движущихся по установленным маршрутам. Исключения для тех, кто проживает или работает в зоне действия знака, на предписывающую группу знаков не распространяются (такие исключения существуют только для некоторых запрещающих знаков).

Наличие знака 2.1 "Дать дорогу" никоим образом не меняет действие предписывающего знака относительно разрешенных направлений движения.

Правильный ответ №5

