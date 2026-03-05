Тест ПДР з каверзою: чи дозволено водію повернути ліворуч?

Зелений автомобіль на перехресті. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання наказових дорожніх знаків. Чи дозволено водієві зеленого автомобіля повернути ліворуч у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо він там живе. Дозволено, якщо він там працює. Умови зазначені у варіантах 2 і 3. Заборонено.

Розбір задачі

Перед перехрестям встановлено наказовий знак 4.4 "Рух прямо або праворуч", який дозволяє рух лише у зазначених напрямках.

Від вимог цього знака можуть відступати лише водії транспортних засобів, що рухаються за встановленими маршрутами. Винятки для тих, хто проживає або працює у зоні дії знака, на наказову групу знаків не поширюються (такі винятки існують лише для деяких заборонних знаків).

Наявність знака 2.1 "Дати дорогу" жодним чином не змінює дію наказового знака щодо дозволених напрямків руху.

Правильна відповідь №5

