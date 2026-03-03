Відео
Корисний тест ПДР — хто має поступитися на круговому перехресті

Дата публікації: 3 березня 2026 20:40
Тест ПДР про пріоритет на колі: хто має поступитися дорогою на розв'язці
Схема руху на круговому перехресті. Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про початок руху і зміну його напрямку та про пріоритет на колі. Хто з водіїв повинен поступитися дорогою у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Водій блакитного автомобіля.
  2. Водій червоного автомобіля.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перехресті встановлено знаки 4.10 "Круговий рух", 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Це свідчить про те, що перевагу мають транспортні засоби, які вже рухаються по колу.

Обидва авто вже перебувають на колі: блакитний рухається у правій смузі, а червоний — у лівій. Червоний автомобіль має намір змінити смугу для з’їзду з перехрестя, через що траєкторії руху транспортних засобів перетинаються.

Читаємо пункт 10.3 ПДР:

"У разі перестроювання водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються в попутному напрямку по тій смузі, на яку він має намір перестроїтися".

Отже, пропускає водій червоного автомобіля.

Правильна відповідь №2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
