Україна
Тест ПДР — що спільного у двох дорожніх знаків

Тест ПДР — що спільного у двох дорожніх знаків

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 20:40
Тест ПДР на уважність: знайдіть спільне між двома дорожніми знаками
Дорожні знаки 4.5 та 3.23. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог різних дорожніх знаків. Що спільного у двох знаків, зображених на малюнку?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Забороняють поворот праворуч.
  2. Забороняють поворот ліворуч.
  3. Забороняють розворот.
  4. Дозволяють розворот.
  5. Нічого спільного з переліченого.

Розбір задачі

Тест ПДР: чим схожі ці знаки

Знак 4.5 "Рух прямо або ліворуч" дозволяє рух лише прямо або ліворуч. Знак дозволяє також розворот транспортних засобів. Дія знака не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знака поширюється на перехрещення проїзних частин, перед яким він встановлений.

Знак 3.23 "Поворот ліворуч заборонено" забороняє поворот ліворуч транспортних засобів. При цьому розворот дозволяється. Дія знаку не поширюється на транспортні засоби, що рухаються за встановленими маршрутами. Дія знаку поширюється на перехрещення проїзних частин та інші місця, перед якими встановлено знак.

Отже, обидва знаки дозволяють розворот.

Правильна відповідь №4

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
