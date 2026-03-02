Тест ПДД на внимательность: найдите общее между двумя дорожными знаками

Дорожные знаки 4.5 и 3.23. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований различных дорожных знаков. Что общего у двух знаков, изображенных на рисунке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Запрещают поворот направо. Запрещают поворот налево. Запрещают разворот. Разрешают разворот. Ничего общего из перечисленного.

Разбор задачи

Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает движение только прямо или налево. Знак разрешает также разворот транспортных средств. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекрестки проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак.

Итак, оба знака позволяют разворот.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: