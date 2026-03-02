Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД — что общего у двух дорожных знаков

Тест ПДД — что общего у двух дорожных знаков

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 20:40
Тест ПДД на внимательность: найдите общее между двумя дорожными знаками
Дорожные знаки 4.5 и 3.23. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований различных дорожных знаков. Что общего у двух знаков, изображенных на рисунке?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Запрещают поворот направо.
  2. Запрещают поворот налево.
  3. Запрещают разворот.
  4. Разрешают разворот.
  5. Ничего общего из перечисленного.

Разбор задачи

Тест ПДР: чим схожі ці знаки

Знак 4.5 "Движение прямо или налево" разрешает движение только прямо или налево. Знак разрешает также разворот транспортных средств. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекресток проезжих частей, перед которым он установлен.

Знак 3.23 "Поворот налево запрещен" запрещает поворот налево транспортных средств. При этом разворот разрешается. Действие знака не распространяется на транспортные средства, движущиеся по установленным маршрутам. Действие знака распространяется на перекрестки проезжих частей и другие места, перед которыми установлен знак.

Итак, оба знака позволяют разворот.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации