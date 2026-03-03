Тест ПДД о приоритете на круге: кто должен уступить дорогу на развязке

Полезный тест ПДД — кто должен уступить на круговом перекрестке
Задача по теме о начале движения и изменении его направления и о приоритете на круге. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Водитель голубого автомобиля.
- Водитель красного автомобиля.
Разбор задачи
На перекрестке установлены знаки 4.10 "Круговое движение", 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Это свидетельствует, что преимущество имеют транспортные средства, которые уже движутся по кругу.
Оба авто уже находятся на круге: голубой движется в правой полосе, а красный — в левой. Красный автомобиль намерен сменить полосу для съезда с перекрестка, из-за чего траектории движения транспортных средств пересекаются.
Читаем пункт 10.3 ПДД:
"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".
Следовательно, пропускает водитель красного автомобиля.
Правильный ответ №2
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!