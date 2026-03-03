Видео
Україна
Видео

Полезный тест ПДД — кто должен уступить на круговом перекрестке

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 20:40
Тест ПДД о приоритете на круге: кто должен уступить дорогу на развязке
Схема движения на круговом перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и о приоритете на круге. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель голубого автомобиля.
  2. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

Тест ПДР: хто за ким проїде

На перекрестке установлены знаки 4.10 "Круговое движение", 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Это свидетельствует, что преимущество имеют транспортные средства, которые уже движутся по кругу.

Оба авто уже находятся на круге: голубой движется в правой полосе, а красный — в левой. Красный автомобиль намерен сменить полосу для съезда с перекрестка, из-за чего траектории движения транспортных средств пересекаются.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, пропускает водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №2

