Тест ПДД о приоритете на круге: кто должен уступить дорогу на развязке

Схема движения на круговом перекрестке. Рисунок: "Керманич"

Задача по теме о начале движения и изменении его направления и о приоритете на круге. Кто из водителей должен уступить дорогу в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель голубого автомобиля. Водитель красного автомобиля.

Разбор задачи

На перекрестке установлены знаки 4.10 "Круговое движение", 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги". Это свидетельствует, что преимущество имеют транспортные средства, которые уже движутся по кругу.

Оба авто уже находятся на круге: голубой движется в правой полосе, а красный — в левой. Красный автомобиль намерен сменить полосу для съезда с перекрестка, из-за чего траектории движения транспортных средств пересекаются.

Читаем пункт 10.3 ПДД:

"В случае перестроения водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся в попутном направлении по той полосе, на которую он намерен перестроиться".

Следовательно, пропускает водитель красного автомобиля.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения: