Тест ПДД — разрешен ли водителю обгон

Дата публикации 1 марта 2026 19:40
Тест по ПДД: разрешено ли водителю желтого авто выполнить обгон?
Обгон в зоне действия запрещающего знака. Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание требований запрещающих дорожных знаков. Разрешен ли водителю желтого автомобиля обгон в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Разрешен.
  2. Разрешен, если скорость авто впереди менее 30 км/ч.
  3. Разрешен только в светлое время суток.
  4. Запрещен.

Разбор задачи

Тест ПДР: чи дозволений обгін

На участке дороги установлен запрещающий знак 3.25 "Обгон запрещен". В то же время водитель желтого автомобиля пытается обогнать красную машину, которая буксирует синюю легковушку.

Знак 3.25 запрещает обгон всех транспортных средств. Но есть исключение относительно обгона одиночных ТС, которые движутся со скоростью менее 30 км/ч.

Согласно ПДД, одиночными считаются:

  • одиночные транспортные средства;
  • автопоезда;
  • буксирующее транспортное средство в сцепке с буксируемым.

Таким образом водитель желтого авто имеет право выполнить обгон в изображенной ситуации, если авто впереди движутся со скоростью менее 30 км/ч.

Правильный ответ №2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
