Тест ПДР — чи дозволений водієві обгін

Дата публікації: 1 березня 2026 19:40
Тест з ПДР: чи дозволено водієві жовтого авто виконати обгін?
Обгін у зоні дії заборонного знака. Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання вимог заборонних дорожніх знаків. Чи дозволений водієві жовтого автомобіля обгін у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

  1. Дозволений.
  2. Дозволений, якщо швидкість авто попереду менш як 30 км/год.
  3. Дозволений лише у світлу пору доби.
  4. Заборонений.

Розбір задачі

Тест ПДР: чи дозволений обгін

На ділянці дороги встановлений заборонний знак 3.25 "Обгін заборонено". Водночас водій жовтого автомобіля намагається обігнати червону машину, яка буксирує синій легковик.

Знак 3.25 забороняє обгін усіх транспортних засобів. Але є виняток щодо обгону поодиноких ТЗ, які рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Згідно з ПДР, поодинокими вважаються:

  • одиночні транспортні засоби;
  • автопоїзди;
  • буксируючий транспортний засіб у зчепленні з буксированим.

Таким чином водій жовтого авто має право виконати обгін у зображеній ситуації, якщо авто попереду рухаються зі швидкістю менш як 30 км/год.

Правильна відповідь №2

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
