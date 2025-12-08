Быстрый тест ПДД: кто нарушит правила на круговом перекрестке

Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает Правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Реклама

Читайте также:

Варианты ответа

Водитель красного автомобиля. Водитель белого автомобиля. Водитель голубого автомобиля. Водитель синего автомобиля. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

На круговой перекресток намерены одновременно заехать три автомобиля. Белая машина — в крайнюю левую полосу, красная — в среднюю полосу, а голубая — в крайнюю правую полосу. На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы центрального островка в направлении стрелок.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Таким образом, заезжать на перекресток с круговым движением можно с любой полосы, то есть претензий по расположению на дороге ни к одному водителю нет.

По кругу уже движется синяя машина. Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Таким образом правила нарушит водитель белого автомобиля, если въедет на перекресток одновременно с красной и голубой машинами и не уступит дорогу синему автомобилю на круге.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения: