Быстрый тест ПДД: кто нарушит правила на круговом перекрестке

Экспресс-тест ПДД — кто нарушит правила на круге
Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает Правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Тримай кермо".
Варианты ответа
- Водитель красного автомобиля.
- Водитель белого автомобиля.
- Водитель голубого автомобиля.
- Водитель синего автомобиля.
- Ни один из водителей не нарушает правила.
Разбор задачи
На круговой перекресток намерены одновременно заехать три автомобиля. Белая машина — в крайнюю левую полосу, красная — в среднюю полосу, а голубая — в крайнюю правую полосу. На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы центрального островка в направлении стрелок.
Читаем пункт 10.4 ПДД:
"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".
Таким образом, заезжать на перекресток с круговым движением можно с любой полосы, то есть претензий по расположению на дороге ни к одному водителю нет.
По кругу уже движется синяя машина. Читаем пункт 16.12 ПДД:
"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".
Таким образом правила нарушит водитель белого автомобиля, если въедет на перекресток одновременно с красной и голубой машинами и не уступит дорогу синему автомобилю на круге.
Правильный ответ
№2
