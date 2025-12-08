Видео
Главная Авто Экспресс-тест ПДД — кто нарушит правила на круге

Экспресс-тест ПДД — кто нарушит правила на круге

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 07:35
Быстрый тест ПДД: кто нарушит правила на круговом перекрестке
Кто нарушитель? Рисунок: "Тримай кермо"

Задача по темам о проезде перекрестков и о начале движения и изменении его направления. Водитель какого автомобиля нарушает Правила дорожного движения в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Тримай кермо".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Водитель красного автомобиля.
  2. Водитель белого автомобиля.
  3. Водитель голубого автомобиля.
  4. Водитель синего автомобиля.
  5. Ни один из водителей не нарушает правила.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто порушує правила на колі?

На круговой перекресток намерены одновременно заехать три автомобиля. Белая машина — в крайнюю левую полосу, красная — в среднюю полосу, а голубая — в крайнюю правую полосу. На перекрестке установлен знак 4.10 "Круговое движение", который требует объезда клумбы центрального островка в направлении стрелок.

Читаем пункт 10.4 ПДД:

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение".

Таким образом, заезжать на перекресток с круговым движением можно с любой полосы, то есть претензий по расположению на дороге ни к одному водителю нет.

По кругу уже движется синяя машина. Читаем пункт 16.12 ПДД:

"Преимущество в движении на нерегулируемых перекрестках, где организовано круговое движение и которые обозначены дорожным знаком 4.10 "Круговое движение", предоставляется транспортным средствам, которые уже движутся по кругу".

Таким образом правила нарушит водитель белого автомобиля, если въедет на перекресток одновременно с красной и голубой машинами и не уступит дорогу синему автомобилю на круге.

Правильный ответ

№2

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
