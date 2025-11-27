Видео
Україна
Видео

Тест ПДД с регулировщиком — как правильно развернуться

Ua ru
Дата публикации 27 ноября 2025 19:45
Тест ПДД: как правильно развернуться рядом с регулировщиком
Как проехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. По какой траектории может развернуться водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Тест з ПДР: яка траєкторія розвороту дозволена?

Траектория А является разворотом перед регулировщиком, траектория Б — за ним. Согласно пункту 8.8 ПДД, при таком сигнале регулировщика (правая рука вытянута вперед), разворот водителю в изображенной ситуации разрешен. Ведь с левой стороны регулировщика не рельсовым транспортным средствам можно двигаться во всех направлениях.

Но в правилах не прописано, нужно разворачиваться перед или за регулировщиком. Поэтому водитель может выбрать любую из двух траекторий.

Правильный ответ

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
