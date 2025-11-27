Тест ПДД: как правильно развернуться рядом с регулировщиком

Тест ПДД с регулировщиком — как правильно развернуться
Задача по теме о регулировании дорожного движения. По какой траектории может развернуться водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
Траектория А является разворотом перед регулировщиком, траектория Б — за ним. Согласно пункту 8.8 ПДД, при таком сигнале регулировщика (правая рука вытянута вперед), разворот водителю в изображенной ситуации разрешен. Ведь с левой стороны регулировщика не рельсовым транспортным средствам можно двигаться во всех направлениях.
Но в правилах не прописано, нужно разворачиваться перед или за регулировщиком. Поэтому водитель может выбрать любую из двух траекторий.
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!