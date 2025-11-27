Тест ПДД: как правильно развернуться рядом с регулировщиком

Как проехать? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о регулировании дорожного движения. По какой траектории может развернуться водитель белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

Траектория А является разворотом перед регулировщиком, траектория Б — за ним. Согласно пункту 8.8 ПДД, при таком сигнале регулировщика (правая рука вытянута вперед), разворот водителю в изображенной ситуации разрешен. Ведь с левой стороны регулировщика не рельсовым транспортным средствам можно двигаться во всех направлениях.

Но в правилах не прописано, нужно разворачиваться перед или за регулировщиком. Поэтому водитель может выбрать любую из двух траекторий.

Правильный ответ

№3

