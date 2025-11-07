Видео
Видео

Сложный тест ПДД — как разъехаться на перекрестке

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 19:45
обновлено: 14:34
Непростой тест ПДД: кто за кем проедет перекресток
Кто за кем? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по теме о проезде перекрестков. Какое транспортное средство проедет первым, а какое — последним в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Два трамвая первые, синий автомобиль последний.
  2. Два трамвая первые, зеленый автомобиль последний.
  3. Розовый автомобиль первый, желтый трамвай последний.
  4. Красный трамвай первый, зеленый автомобиль последний.
  5. Зеленый автомобиль первый, синий автомобиль последний.
  6. Розовый автомобиль первый, зеленый автомобиль последний.

Разбор задачи

Тест ПДР: як транспортні засоби проїдуть перехрестя?

Красный и желтый трамваи, а также зеленый автомобиль, проезжают прямо. Синяя и розовая машины поворачивают налево.

Перекресток не оборудован светофорами, но на нем установлены знаки приоритета 2.3 "Главная дорога" и 7.8 "Направление главной дороги". Согласно им, на главной дороге находятся красный трамвай, синий и розовый автомобили.

Первым поедет красный трамвай, ведь на равнозначных дорогах он имеет преимущество, следующим двинется водитель розового автомобиля, поскольку он приближается с правой стороны к синей машине, которая проедет перекресток третьей.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерегулируемого транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.

На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге".

Зеленый автомобиль и желтый трамвай находятся на равнозначных второстепенных дорогах, а значит, преимущество предоставляется трамваю. Таким образом последним покинет перекресток водитель зеленой машины.

Правильный ответ

№4

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
