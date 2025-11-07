Непростий тест ПДР: хто за ким проїде перехрестя

Хто за ким? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про проїзд перехресть. Який транспортний засіб проїде першим, а який — останнім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Два трамваї перші, синій автомобіль останній. Два трамваї перші, зелений автомобіль останній. Рожевий автомобіль перший, жовтий трамвай останній. Червоний трамвай перший, зелений автомобіль останній. Зелений автомобіль перший, синій останній. Рожевий автомобіль перший, зелений останній.

Розбір задачі

Червоний та жовтий трамваї, а також зелений автомобіль, проїжджають прямо. Синя та рожева машини повертають ліворуч.

Перехрестя не обладнане світлофорами, але на ньому встановлені знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Згідно з ними, на головній дорозі перебувають червоний трамвай, синій та рожевий автомобілі.

Першим поїде червоний трамвай, адже на рівнозначних дорогах він має перевагу, наступним рушить водій рожевого автомобіля, позаяк він наближається з правого боку до синьої машини, яка проїде перехрестя третьою.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч.

На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього рівнозначною дорогою".

Зелений автомобіль та жовтий трамвай перебувають на рівнозначних другорядних дорогах, а отже, перевага надається трамваю. Таким чином останнім залишить перехрестя водій зеленої машини.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: