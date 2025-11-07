Тест ПДД для умных водителей: куда разрешен проезд

Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. По каким траекториям разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Прямо. Прямо и налево. Налево. Налево и в обратном направлении. Только в обратном направлении. Прямо и в обратном направлении.

Разбор задачи

На перекрестке установлен дорожный знак 3.1 "Движение запрещено" и табличка к нему 7.3.2 "Направление действия". Вместе они запрещают движение налево для транспортных средств. Но они не запрещают разворот.

Итак, в изображенной на рисунке ситуации водителю красного автомобиля разрешается продолжить движение прямо и в обратном направлении.

Правильный ответ

№6

