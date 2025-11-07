Тест ПДД для умных водителей: куда разрешен проезд

Тест ПДД для внимательных водителей — куда разрешен проезд
Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 07:35
обновлено: 22:24
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"
Задача на знание дорожных знаков. По каким траекториям разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "За! Правилами".
Реклама
Читайте также:
Варианты ответа
- Прямо.
- Прямо и налево.
- Налево.
- Налево и в обратном направлении.
- Только в обратном направлении.
- Прямо и в обратном направлении.
Разбор задачи
На перекрестке установлен дорожный знак 3.1 "Движение запрещено" и табличка к нему 7.3.2 "Направление действия". Вместе они запрещают движение налево для транспортных средств. Но они не запрещают разворот.
Итак, в изображенной на рисунке ситуации водителю красного автомобиля разрешается продолжить движение прямо и в обратном направлении.
Правильный ответ
№6
Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:
Читайте Новини.LIVE!
Реклама