Видео

Тест ПДД для внимательных водителей — куда разрешен проезд

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 07:35
обновлено: 22:24
Тест ПДД для умных водителей: куда разрешен проезд
Куда можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков. По каким траекториям разрешается продолжить движение водителю красного автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Прямо и налево.
  3. Налево.
  4. Налево и в обратном направлении.
  5. Только в обратном направлении.
  6. Прямо и в обратном направлении.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди може проїхати водій авто?

На перекрестке установлен дорожный знак 3.1 "Движение запрещено" и табличка к нему 7.3.2 "Направление действия". Вместе они запрещают движение налево для транспортных средств. Но они не запрещают разворот.

Итак, в изображенной на рисунке ситуации водителю красного автомобиля разрешается продолжить движение прямо и в обратном направлении.

Правильный ответ

№6

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
