Непростой тест ПДД: как разъехаться на перекрестке

Запутанный тест ПДД — как разъехаться на перекрестке
Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство проедет третьим, если светофор подает желтый мигающий сигнал в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал Exist.ua.
Варианты ответа
- Желтый автомобиль
- Синий автомобиль
- Красный трамвай
- Желтый трамвай
Разбор задачи
Водители желтого и синего автомобиля проезжают перекресток прямо, водитель желтого трамвая поворачивает направо, а водитель красного трамвая — налево.
Перекресток оборудован светофорами, но в изображенной ситуации они подают желтые мигающие сигналы.
Читаем пункт 8.3 ПДД:
"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".
Следовательно, разъезжаться водители будут по знакам приоритета. Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится только водитель красного трамвая, который проедет перекресток первым.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Вторым двинется желтый трамвай со второстепенной дороги, равнозначной для него, а также синего и желтого авто.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
А третьим поедет синий автомобиль, который является помехой справа для водителя желтой машины.
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Правильный ответ
№2
