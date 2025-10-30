Непростой тест ПДД: как разъехаться на перекрестке

Кто первый? Рисунок: Exist.ua

Задача из тем о проезде перекрестков и о регулировании дорожного движения. Какое транспортное средство проедет третьим, если светофор подает желтый мигающий сигнал в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал Exist.ua.

Варианты ответа

Желтый автомобиль Синий автомобиль Красный трамвай Желтый трамвай

Разбор задачи

Водители желтого и синего автомобиля проезжают перекресток прямо, водитель желтого трамвая поворачивает направо, а водитель красного трамвая — налево.

Перекресток оборудован светофорами, но в изображенной ситуации они подают желтые мигающие сигналы.

Читаем пункт 8.3 ПДД:

"Сигналы светофоров, кроме желтого мигающего, имеют преимущество перед дорожными знаками приоритета".

Следовательно, разъезжаться водители будут по знакам приоритета. Согласно знакам 2.1 "Уступить дорогу" и 7.8 "Направление главной дороги", на главной дороге находится только водитель красного трамвая, который проедет перекресток первым.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Вторым двинется желтый трамвай со второстепенной дороги, равнозначной для него, а также синего и желтого авто.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На любом нерегулируемом перекрестке трамвай, независимо от направления его дальнейшего движения, имеет преимущество перед нерельсовыми транспортными средствами, приближающимися к нему по равнозначной дороге, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

А третьим поедет синий автомобиль, который является помехой справа для водителя желтой машины.

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Правильный ответ

№2

