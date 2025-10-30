Відео
Заплутаний тест ПДР — як розʼїхатися на перехресті

Заплутаний тест ПДР — як розʼїхатися на перехресті

Ua ru
Дата публікації: 30 жовтня 2025 19:45
Оновлено: 15:40
Непростий тест ПДР: як розʼїхатися на перехресті
Хто перший? Малюнок: Exist.ua

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Який транспортний засіб проїде третім, якщо світлофор подає жовтий миготливий сигнал у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Жовтий автомобіль
  2. Синій автомобіль
  3. Червоний трамвай
  4. Жовтий трамвай

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя третім?

Водії жовтого та синього автомобіля проїжджають перехрестя прямо, водій жовтого трамвая повертає праворуч, а водій червоного трамвая — ліворуч.

Перехрестя обладнане світлофорами, але у зображеній ситуації вони подають жовті миготливі сигнали.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Отже, роз’їжджатися водії будуть за знаками пріоритету. Згідно зі знаками 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі знаходиться лише водій червоного трамвая, який проїде перехрестя першим.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Другим рушить жовтий трамвай з другорядної дороги, рівнозначної для нього, синього та жовтого авто.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

А третім поїде синій автомобіль, який є перешкодою праворуч для водія жовтої машини.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
