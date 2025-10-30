Відео
Тест ПДР — як розʼїхатися на хитрому перехресті

Тест ПДР — як розʼїхатися на хитрому перехресті

Дата публікації: 30 жовтня 2025 07:35
Оновлено: 19:45
Тест ПДР на перехресті: хто проїде останнім
Хто останній? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про дистанцію, інтервал, зустрічний роз'їзд. В якому порядку водії автомобілів розʼїдуться на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Варіанти відповіді

  1. Жовтий автомобіль, червоний, синій.
  2. Червоний автомобіль, синій, жовтий.
  3. Синій автомобіль, жовтий, червоний.
  4. Жовтий автомобіль, синій, червоний.
  5. Червоний автомобіль, жовтий, синій.
  6. Синій автомобіль, червоний, жовтий.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде перехрестя?

На перехресті встановлено знак пріоритету 2.3 "Головна дорога", згідно з ним на другорядній дорозі перебуває водій синього авто, тому він має пропустити інші машини, а отже, проїде останнім.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Перед водієм жовтого автомобіля є перешкода через ремонтні роботу й перед тим, як її обʼїхати, він має дати дорогу водієві червоної машини.

Читаємо пункт 13.4 ПДР:

"Якщо зустрічний роз’їзд утруднений, водій, на смузі руху якого є перешкода чи габарити транспортного засобу, яким він керує, заважають зустрічному руху, повинен дати дорогу". 

Правильна відповідь

№5

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
