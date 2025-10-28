Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Тест ПДР на перехресті — яка послідовність проїзду

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 19:45
Оновлено: 15:59
Тест ПДР: яка послідовність проїзду на перехресті
Хто за ким? Малюнок: "Керманич"

Задача теми про проїзд перехресть. В якій послідовності транспортні засоби проїдуть нерегульоване перехрестя у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Білий автомобіль, синій автомобіль, вантажівка.
  2. Синій автомобіль, білий автомобіль, вантажівка.
  3. Вантажівка, білий автомобіль, синій автомобіль.
  4. Вантажівка синій автомобіль, білий автомобіль.
  5. Білий автомобіль, вантажівка, синій автомобіль.
  6. Проїдуть за домовленістю.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто за ким проїде нерегульоване перехрестя?

На перехресті водії білого та синього автомобілів проїжджають прямо, а вантажівка повертає ліворуч.

Перехрестя не обладнане світлофорами, на ньому немає регулювальника та навіть знаків пріоритету. Значить роз’їжджатися водії будуть за правилом "правої руки".

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На перехресті рівнозначних доріг водій нерейкового транспортного засобу зобов’язаний дати дорогу транспортним засобам, що наближаються праворуч, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Ніхто не наближається праворуч до водія білого авто, отже, саме він проїде перехрестя першим. Після цього перешкода праворуч зникне у водія синьої машини, й він рушить другим. Останнім залишить перехрестя водій вантажівки.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
