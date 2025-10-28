Видео
Видео

Тест ПДД на перекрестке — какая последовательность проезда

Дата публикации 28 октября 2025 19:45
обновлено: 15:59
Тест ПДД: какова последовательность проезда на перекрестке
Кто за кем? Рисунок: "Керманич"

Задача темы о проезде перекрестков. В какой последовательности транспортные средства проедут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Керманич".

Варианты ответа

  1. Белый автомобиль, синий автомобиль, грузовик.
  2. Синий автомобиль, белый автомобиль, грузовик.
  3. Грузовик, белый автомобиль, синий автомобиль.
  4. Грузовик синий автомобиль, белый автомобиль.
  5. Белый автомобиль, грузовик, синий автомобиль.
  6. Пройдут по договоренности.

Разбор задачи

Тест з ПДР: хто за ким проїде нерегульоване перехрестя?

На перекрестке водители белого и синего автомобилей проезжают прямо, а грузовик поворачивает налево.

Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика и даже знаков приоритета. Значит разъезжаться водители будут по правилу "правой руки".

Читаем пункт 16.12 ПДД:

"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".

Никто не приближается справа к водителю белого авто, следовательно, именно он проедет перекресток первым. После этого помеха справа исчезнет у водителя синей машины, и он двинется вторым. Последним покинет перекресток водитель грузовика.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
