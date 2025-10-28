Тест ПДД: какова последовательность проезда на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — какая последовательность проезда
Задача темы о проезде перекрестков. В какой последовательности транспортные средства проедут нерегулируемый перекресток в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Белый автомобиль, синий автомобиль, грузовик.
- Синий автомобиль, белый автомобиль, грузовик.
- Грузовик, белый автомобиль, синий автомобиль.
- Грузовик синий автомобиль, белый автомобиль.
- Белый автомобиль, грузовик, синий автомобиль.
- Пройдут по договоренности.
Разбор задачи
На перекрестке водители белого и синего автомобилей проезжают прямо, а грузовик поворачивает налево.
Перекресток не оборудован светофорами, на нем нет регулировщика и даже знаков приоритета. Значит разъезжаться водители будут по правилу "правой руки".
Читаем пункт 16.12 ПДД:
"На перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа, кроме перекрестков, где организовано круговое движение".
Никто не приближается справа к водителю белого авто, следовательно, именно он проедет перекресток первым. После этого помеха справа исчезнет у водителя синей машины, и он двинется вторым. Последним покинет перекресток водитель грузовика.
Правильный ответ
№1
