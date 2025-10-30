Тест ПДД на перекрестке: кто проедет последним

Кто последний? Рисунок: "За! Правилами"

Задача по темам о проезде перекрестков и о дистанции, интервале, встречном разъезде. В каком порядке водители автомобилей разъедутся на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Желтый автомобиль, красный, синий. Красный автомобиль, синий, желтый. Синий автомобиль, желтый, красный. Желтый автомобиль, синий, красный. Красный автомобиль, желтый, синий. Синий автомобиль, красный, желтый.

Разбор задачи

На перекрестке установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога", согласно ему на второстепенной дороге находится водитель синего авто, поэтому он должен пропустить другие машины, а значит, проедет последним.

Читаем пункт 16.11 ПДД:

"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".

Перед водителем желтого автомобиля есть препятствие из-за ремонтных работ и перед тем, как его объехать, он должен уступить дорогу водителю красной машины.

Читаем пункт 13.4 ПДД:

"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".

Правильный ответ

№5

