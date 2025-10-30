Тест ПДД на перекрестке: кто проедет последним

Тест ПДД — как разъехаться на хитром перекрестке
Задача по темам о проезде перекрестков и о дистанции, интервале, встречном разъезде. В каком порядке водители автомобилей разъедутся на перекрестке в изображенной на рисунке ситуации?
Варианты ответа
- Желтый автомобиль, красный, синий.
- Красный автомобиль, синий, желтый.
- Синий автомобиль, желтый, красный.
- Желтый автомобиль, синий, красный.
- Красный автомобиль, желтый, синий.
- Синий автомобиль, красный, желтый.
Разбор задачи
На перекрестке установлен знак приоритета 2.3 "Главная дорога", согласно ему на второстепенной дороге находится водитель синего авто, поэтому он должен пропустить другие машины, а значит, проедет последним.
Читаем пункт 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Перед водителем желтого автомобиля есть препятствие из-за ремонтных работ и перед тем, как его объехать, он должен уступить дорогу водителю красной машины.
Читаем пункт 13.4 ПДД:
"Если встречный разъезд затруднен, водитель, на полосе движения которого есть препятствие или габариты транспортного средства, которым он управляет, мешают встречному движению, должен уступить дорогу".
Правильный ответ
№5
