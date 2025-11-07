Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений проїзд

Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. За якими траєкторіями дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

Прямо. Прямо та ліворуч. Ліворуч. Ліворуч та у зворотному напрямку. Лише у зворотному напрямку. Прямо та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

На перехресті встановлений дорожній знак 3.1 "Рух заборонено" та табличка до нього 7.3.2 "Напрямок дії". Разом вони забороняють рух ліворуч для транспортних засобів. Але вони не забороняють розворот.

Отже, у зображеній на малюнку ситуації водієві червоного автомобіля дозволяється продовжити рух прямо та у зворотному напрямку.

Правильна відповідь

№6

