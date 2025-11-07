Відео
Дата публікації: 7 листопада 2025 07:35
Оновлено: 22:24
Тест ПДР для розумних водіїв: куди дозволений проїзд
Куди можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків. За якими траєкторіями дозволяється продовжити рух водієві червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. Прямо та ліворуч.
  3. Ліворуч.
  4. Ліворуч та у зворотному напрямку.
  5. Лише у зворотному напрямку.
  6. Прямо та у зворотному напрямку.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди може проїхати водій авто?

На перехресті встановлений дорожній знак 3.1 "Рух заборонено" та табличка до нього 7.3.2 "Напрямок дії". Разом вони забороняють рух ліворуч для транспортних засобів. Але вони не забороняють розворот.

Отже, у зображеній на малюнку ситуації водієві червоного автомобіля дозволяється продовжити рух прямо та у зворотному напрямку.

Правильна відповідь

№6

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
