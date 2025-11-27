Тест ПДР: як правильно розвернутися поруч з регулювальником

Тест ПДР з регулювальником — як правильно розвернутися
Задача з теми про регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією може розвернутися водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- За траєкторією А.
- За траєкторією Б.
- Обидві траєкторії дозволені.
- Обидві траєкторії заборонені.
Розбір задачі
Траєкторія А є розворотом перед регулювальником, траєкторія Б — за ним. Згідно з пунктом 8.8 ПДР, за такого сигналу регулювальника (права рука витягнута вперед), розворот водієві у зображеній ситуації дозволений. Адже з лівого боку регулювальника не рейковим транспортним засобам можна рухатися в усіх напрямках.
Але у правилах не прописано, потрібно розвертатися перед чи за регулювальником. Тому водій може обрати будь-яку з двох траєкторій.
Правильна відповідь
№3
