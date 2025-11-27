Тест ПДР: як правильно розвернутися поруч з регулювальником

Як проїхати? Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху. За якою траєкторією може розвернутися водій білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Траєкторія А є розворотом перед регулювальником, траєкторія Б — за ним. Згідно з пунктом 8.8 ПДР, за такого сигналу регулювальника (права рука витягнута вперед), розворот водієві у зображеній ситуації дозволений. Адже з лівого боку регулювальника не рейковим транспортним засобам можна рухатися в усіх напрямках.

Але у правилах не прописано, потрібно розвертатися перед чи за регулювальником. Тому водій може обрати будь-яку з двох траєкторій.

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: