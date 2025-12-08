Швидкий тест ПДР: хто порушить правила на круговому перехресті

Експрес-тест ПДР — хто порушить правила на колі
Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує Правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?
Варіанти відповіді
- Водій червоного автомобіля.
- Водій білого автомобіля.
- Водій блакитного автомобіля.
- Водій синього автомобіля.
- Жоден з водіїв не порушує правила.
Розбір задачі
На кругове перехрестя мають намір одночасно заїхати три автомобілі. Біла машина — у крайню ліву смугу, червона — в середню смугу, а блакитна — в крайню праву смугу. На перехресті встановлено знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзду клумби центрального острівця у напрямку стрілок.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".
Отже, заїжджати на перехрестя з круговим рухом можна з будь-якої смуги, тобто претензій щодо розташування на дорозі до жодного водія немає.
По колу вже рухається синя машина. Читаємо пункт 16.12 ПДР:
"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".
Таким чином правила порушить водій білого автомобіля, якщо в'їде на перехрестя одночасно з червоною та блакитною машинами та не дасть дорогу синьому автомобілю на колі.
Правильна відповідь
№2
