Україна
Експрес-тест ПДР — хто порушить правила на колі

Експрес-тест ПДР — хто порушить правила на колі

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 07:35
Швидкий тест ПДР: хто порушить правила на круговому перехресті
Хто порушник? Малюнок: "Тримай кермо"

Задача з тем про проїзд перехресть та про початок руху та зміну його напрямку. Водій якого автомобіля порушує Правила дорожнього руху в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Тримай кермо".

Варіанти відповіді

  1. Водій червоного автомобіля.
  2. Водій білого автомобіля.
  3. Водій блакитного автомобіля.
  4. Водій синього автомобіля.
  5. Жоден з водіїв не порушує правила.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто порушує правила на колі?

На кругове перехрестя мають намір одночасно заїхати три автомобілі. Біла машина — у крайню ліву смугу, червона — в середню смугу, а блакитна — в крайню праву смугу. На перехресті встановлено знак 4.10 "Круговий рух", який вимагає об'їзду клумби центрального острівця у напрямку стрілок.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку, крім випадків, коли здійснюється поворот у разі в'їзду на перехрестя, де організовано круговий рух".

Отже, заїжджати на перехрестя з круговим рухом можна з будь-якої смуги, тобто претензій щодо розташування на дорозі до жодного водія немає.

По колу вже рухається синя машина. Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"Перевага в русі на нерегульованих перехрестях, де організовано круговий рух і які позначені дорожнім знаком 4.10 "Круговий рух", надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу".

Таким чином правила порушить водій білого автомобіля, якщо в'їде на перехрестя одночасно з червоною та блакитною машинами та не дасть дорогу синьому автомобілю на колі.

Правильна відповідь

№2

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
