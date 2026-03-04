Підступний тест ПДР: хто має перевагу на регульованому перехресті?

Складне перехрестя з трамваєм та світлофором. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з тем про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Кому зобовʼязаний дати дорогу водій червоного автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамваю. Синьому автомобілю. Трамваю та синьому автомобілю. Не повинен давати дорогу нікому.

Розбір задачі

Згідно зі знаками пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", на головній дорозі перебуває водій червоного автомобіля. Але наразі це не має жодного значення, адже працює світлофор.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

При зеленому сигналі світлофора водій червоного авто, повертаючи ліворуч, зобов'язаний:

згідно з пунктом 16.7 ПДР, надати перевагу трамваю, позаяк при одночасному дозволі руху трамваю та нерейковим транспортним засобам трамвай має перевагу незалежно від напрямку. згідно з пунктом 16.6 ПДР, дати дорогу транспортним засобам (синьому авто), що рухаються в зустрічному напрямку прямо.

Правильна відповідь №3

