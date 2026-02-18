Відео
Тест ПДР для уважних — кому поступиться водій автобуса

Дата публікації: 18 лютого 2026 20:40
Непростий тест з ПДР: кому зобов’язаний поступитися водій автобуса на перехресті
Складна дорожня ситуація на перехресті зі знаками пріоритету. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків пріоритету та з теми про проїзд перехресть. Якому з транспортних засобів має поступитися автобус у зображеній на малюнку ситуації на перехресті?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

  1. Усім.
  2. Жодному.
  3. Трамваю 1.
  4. Трамваю 2.
  5. Трамваю та легковому авто.
  6. Обом трамваям.

Розбір задачі

Тест ПДР: хто проїде першим

Останнім проїде перехрестя трамвай №2, адже він знаходиться на другорядній дорозі, згідно зі знаком 2.1 "Дати дорога". Трамвай має перевагу лише на рівнозначних дорогах.

Читаємо пункт 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

На головних дорогах перебувають трамвай №1, автобус та червоного автомобіля, про що свідчать знаки 2.3. "Головна дорога". Першим з них проїде трамвай.

Читаємо пункт 16.12 ПДР:

"На будь-якому нерегульованому перехресті трамвай, незалежно від напрямку його подальшого руху, має перевагу перед нерейковими транспортними засобами, що наближаються до нього по рівнозначній дорозі, крім перехресть, де організовано круговий рух".

Попри однакову траєкторію ліворуч з трамваєм №1, водій червоного автомобіля має пропустити автобус, який їде прямо у зустрічному напрямку.

Читаємо пункт 16.13 ПДР:

"Перед поворотом ліворуч і розворотом водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються рівнозначною дорогою в зустрічному напрямку прямо чи праворуч".

Отже, водій автобуса зобовʼязаний пропустити лише трамвай №1.

Правильна відповідь

№3

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
