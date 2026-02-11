Помилка 71 % водіїв: розбір каверзного тесту ПДР про маневрування на перехресті

Каверзний тест ПДР — в якому напрямку дозволений рух
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал Exist.ua.
Варіанти відповіді
- В будь-якому напрямку.
- Праворуч.
- Праворуч та ліворуч.
- Праворуч та розворот.
- Ліворуч та розворот.
Розбір задачі
Знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".
Це означає, що водій ще перебуває на дорозі з одностороннім рухом, тому розворот для нього заборонений, адже у такому випадку він буде їхати зустрічною смугою.
Повернути ліворуч він також не може, адже знаходиться на правій смузі дороги з одностороннім рухом.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Отже, водієві залишається єдиний варіант — поворот праворуч.
Правильна відповідь
№2
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!