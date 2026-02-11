Помилка 71 % водіїв: розбір каверзного тесту ПДР про маневрування на перехресті

Вибір напрямку руху на перехресті. Малюнок: Exist.ua

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху та зміну його напрямку. Куди дозволяється продовжити рух водієві у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Варіанти відповіді

В будь-якому напрямку. Праворуч. Праворуч та ліворуч. Праворуч та розворот. Ліворуч та розворот.

Розбір задачі

Знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом" застосовується для позначення кінця дороги або проїзної частини, позначеної знаком 5.5 "Дорога з одностороннім рухом".

Це означає, що водій ще перебуває на дорозі з одностороннім рухом, тому розворот для нього заборонений, адже у такому випадку він буде їхати зустрічною смугою.

Повернути ліворуч він також не може, адже знаходиться на правій смузі дороги з одностороннім рухом.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, зокрема у напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Отже, водієві залишається єдиний варіант — поворот праворуч.

Правильна відповідь

№2

