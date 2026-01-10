Тест на знання ПДР: хто має перевагу на перехресті зі світлофором та знаками

Схема проїзду перехрестя зі світлофором та знаками пріоритету. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Що ви маєте зробити на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Реклама

Читайте також:

Варіанти відповіді

Дати дорогу зустрічному автомобілю. Проїхати перехрестя першим.

Розбір задачі

На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але працює світлофор, тому на ці знаки уваги не звертаємо.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Зустрічний автомобіль повертає ліворуч, тому саме він має дати дорогу вам.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: