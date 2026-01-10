Відео
Україна
Головна Авто Корисний тест ПДР — хто проїде першим

Корисний тест ПДР — хто проїде першим

Ua ru
Дата публікації: 10 січня 2026 12:40
Тест на знання ПДР: хто має перевагу на перехресті зі світлофором та знаками
Схема проїзду перехрестя зі світлофором та знаками пріоритету. Малюнок: Exist.ua

Задача з теми про проїзд перехресть та про регулювання дорожнього руху. Що ви маєте зробити на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал Exist.ua.

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дати дорогу зустрічному автомобілю.
  2. Проїхати перехрестя першим.

Розбір задачі

Тест з ПДР: хто проїде перехрестя першим?

На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.1 "Дати дорогу" та 7.8 "Напрямок головної дороги". Але працює світлофор, тому на ці знаки уваги не звертаємо.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Зустрічний автомобіль повертає ліворуч, тому саме він має дати дорогу вам.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№2

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
