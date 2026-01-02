Тест з ПДР: хто має проїхати перехрестя останнім?

Тест з ПДР на черговість проїзду перехрестя з трамваєм та світлофором. Малюнок: "За! Правилами"

Задача з теми про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Яким буде правильний порядок розʼїзду транспортних засобів на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Трамвай, червоний автомобіль, зелений. Трамвай, зелений автомобіль, червоний. Червоний автомобіль, трамвай, зелений. Зелений автомобіль, трамвай, червоний. Червоний автомобіль, зелений, трамвай. Зелений автомобіль, червоний, трамвай.

Розбір задачі

На перехресті водій трамвая повертає праворуч, водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій зеленого виконує розворот.

На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", але працює світлофор, тому на них зважати непотрібно.

Читаємо пункт 8.3 ПДР:

"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".

Водії усіх транспортних засобів можуть продовжити рух, позаяк легковим автомобілям горить основний зелений сигнал світлофора, а трамваю — основний червоний, але стрілочка в додатковій секції дозволяє виконати поворот праворуч.

Читаємо пункт 16.9 ПДР:

"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".

Тобто водій трамвая має поступитися дорогою обом легковим автомобілям, тому проїде перехрестя останнім.

Водій зеленого автомобіля розвертаючись повинен пропустити червону машину, яка проїжджає прямо у зустрічному напрямку.

Читаємо пункт 16.6 ПДР:

"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".

Правильна відповідь

№5

