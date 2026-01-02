Тест з ПДР: хто має проїхати перехрестя останнім?

Тест ПДР для уважних — хто проїде перехрестя останнім
Задача з теми про регулювання дорожнього руху та про проїзд перехресть. Яким буде правильний порядок розʼїзду транспортних засобів на перехресті у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Трамвай, червоний автомобіль, зелений.
- Трамвай, зелений автомобіль, червоний.
- Червоний автомобіль, трамвай, зелений.
- Зелений автомобіль, трамвай, червоний.
- Червоний автомобіль, зелений, трамвай.
- Зелений автомобіль, червоний, трамвай.
Розбір задачі
На перехресті водій трамвая повертає праворуч, водій червоного автомобіля проїжджає прямо, а водій зеленого виконує розворот.
На перехресті встановлені дорожні знаки пріоритету 2.3 "Головна дорога" та 7.8 "Напрямок головної дороги", але працює світлофор, тому на них зважати непотрібно.
Читаємо пункт 8.3 ПДР:
"Сигнали світлофорів, крім жовтого миготливого, мають перевагу перед дорожніми знаками пріоритету".
Водії усіх транспортних засобів можуть продовжити рух, позаяк легковим автомобілям горить основний зелений сигнал світлофора, а трамваю — основний червоний, але стрілочка в додатковій секції дозволяє виконати поворот праворуч.
Читаємо пункт 16.9 ПДР:
"Під час руху в напрямку стрілки, ввімкнутої в додатковій секції одночасно з жовтим або червоним сигналом світлофора, водій має дати дорогу транспортним засобам, що рухаються з інших напрямків".
Тобто водій трамвая має поступитися дорогою обом легковим автомобілям, тому проїде перехрестя останнім.
Водій зеленого автомобіля розвертаючись повинен пропустити червону машину, яка проїжджає прямо у зустрічному напрямку.
Читаємо пункт 16.6 ПДР:
"Повертаючи ліворуч або розвертаючись при зеленому сигналі основного світлофора, водій нерейкового транспортного засобу зобов'язаний дати дорогу трамваю попутного напрямку, а також транспортним засобам, що рухаються в зустрічному напрямку прямо або повертають праворуч".
Правильна відповідь
№5
