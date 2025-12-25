Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Тест ПДР на уважність — куди дозволено проїхати автомобілю

Тест ПДР на уважність — куди дозволено проїхати автомобілю

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 06:45
Тест ПДР для профі: куди може проїхати автомобіль у цій ситуації?
Куди можна? Малюнок: "Школа Авто"

Завдання на знання дорожніх знаків та з тем про регулювання дорожнього руху та про початок руху та зміну його напряму. В яких напрямках дозволяється проїхати водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Реклама
Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Прямо.
  2. В усіх напрямках.
  3. Прямо та ліворуч.
  4. Ліворуч.
  5. Рух заборонено в усіх напрямках.

Розбір задачі

Тест з ПДР: куди дозволений рух?

Білий автомобіль зупинився у крайній лівій смузі перед перехрестям, яке регулюється світлофором з додатковою секцією.

Над проїзною частиною встановлено інформаційно-вказівний знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". Відповідно до нього, з крайньої лівої смуги дозволяється рух прямо, ліворуч та розворот. Дорожня розмітка 1.18 на асфальті повністю дублює ці напрямки. Проте ситуація ускладнюється наявністю знака 3.24 "Розворот заборонено". Цей знак забороняє лише розворот, але не обмежує поворот ліворуч.

На світлофорі увімкнені основний червоний сигнал та зелена стрілка у додатковій секції, що вказує ліворуч. Відповідно до пункту 8.7.3 ПДР, червоний сигнал забороняє рух у всіх напрямках, крім тих, що дозволені додатковою секцією. Таким чином, попри дозвіл знака 5.16 рухатися прямо, у цій конкретній фазі світлофора проїзд прямо заборонений.

Рух праворуч з цієї смуги неможливий, позаяк це суперечить вимогам знака 5.16 та порушує пункт 10.4 ПДР, який зобов’язує водія займати крайнє праве положення для такого маневру.

Отже, єдиним законним варіантом для білого автомобіля є поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№4

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху:

авто автомобіль водії ПДР правила дорожнього руху тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації