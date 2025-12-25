Тест ПДР для профі: куди може проїхати автомобіль у цій ситуації?

Куди можна? Малюнок: "Школа Авто"

Завдання на знання дорожніх знаків та з тем про регулювання дорожнього руху та про початок руху та зміну його напряму. В яких напрямках дозволяється проїхати водієві білого автомобіля у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Школа Авто".

Варіанти відповіді

Прямо. В усіх напрямках. Прямо та ліворуч. Ліворуч. Рух заборонено в усіх напрямках.

Розбір задачі

Білий автомобіль зупинився у крайній лівій смузі перед перехрестям, яке регулюється світлофором з додатковою секцією.

Над проїзною частиною встановлено інформаційно-вказівний знак 5.16 "Напрямки руху по смугах". Відповідно до нього, з крайньої лівої смуги дозволяється рух прямо, ліворуч та розворот. Дорожня розмітка 1.18 на асфальті повністю дублює ці напрямки. Проте ситуація ускладнюється наявністю знака 3.24 "Розворот заборонено". Цей знак забороняє лише розворот, але не обмежує поворот ліворуч.

На світлофорі увімкнені основний червоний сигнал та зелена стрілка у додатковій секції, що вказує ліворуч. Відповідно до пункту 8.7.3 ПДР, червоний сигнал забороняє рух у всіх напрямках, крім тих, що дозволені додатковою секцією. Таким чином, попри дозвіл знака 5.16 рухатися прямо, у цій конкретній фазі світлофора проїзд прямо заборонений.

Рух праворуч з цієї смуги неможливий, позаяк це суперечить вимогам знака 5.16 та порушує пункт 10.4 ПДР, який зобов’язує водія займати крайнє праве положення для такого маневру.

Отже, єдиним законним варіантом для білого автомобіля є поворот ліворуч.

Правильна відповідь

№4

