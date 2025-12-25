Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Авто Тест ПДД на внимательность — куда разрешено проехать автомобилю

Тест ПДД на внимательность — куда разрешено проехать автомобилю

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 06:45
Тест ПДД для профи: куда может проехать автомобиль в этой ситуации?
Куда можно? Рисунок: "Школа Авто"

Задание на знание дорожных знаков и по темам о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешается проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Реклама
Читайте также:

Варианты ответа

  1. Прямо.
  2. Во всех направлениях.
  3. Прямо и налево.
  4. Налево.
  5. Движение запрещено во всех направлениях.

Разбор задачи

Тест з ПДР: куди дозволений рух?

Белый автомобиль остановился в крайней левой полосе перед перекрестком, который регулируется светофором с дополнительной секцией.

Над проезжей частью установлен информационно-указательный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Согласно ему, с крайней левой полосы разрешается движение прямо, налево и разворот. Дорожная разметка 1.18 на асфальте полностью дублирует эти направления. Однако ситуация осложняется наличием знака 3.24 "Разворот запрещен". Этот знак запрещает только разворот, но не ограничивает поворот налево.

На светофоре включены основной красный сигнал и зеленая стрелка в дополнительной секции, указывающей налево. В соответствии с пунктом 8.7.3 ПДД, красный сигнал запрещает движение во всех направлениях, кроме тех, которые разрешены дополнительной секцией. Таким образом, несмотря на разрешение знака 5.16 двигаться прямо, в этой конкретной фазе светофора проезд прямо запрещен.

Движение направо с этой полосы невозможно, поскольку это противоречит требованиям знака 5.16 и нарушает пункт 10.4 ПДД, который обязывает водителя занимать крайнее правое положение для такого маневра.

Следовательно, единственным законным вариантом для белого автомобиля является поворот налево.

Правильный ответ

№4

Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации