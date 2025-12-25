Тест ПДД для профи: куда может проехать автомобиль в этой ситуации?

Куда можно? Рисунок: "Школа Авто"

Задание на знание дорожных знаков и по темам о регулировании дорожного движения и о начале движения и изменении его направления. В каких направлениях разрешается проехать водителю белого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "Школа Авто".

Варианты ответа

Прямо. Во всех направлениях. Прямо и налево. Налево. Движение запрещено во всех направлениях.

Разбор задачи

Белый автомобиль остановился в крайней левой полосе перед перекрестком, который регулируется светофором с дополнительной секцией.

Над проезжей частью установлен информационно-указательный знак 5.16 "Направления движения по полосам". Согласно ему, с крайней левой полосы разрешается движение прямо, налево и разворот. Дорожная разметка 1.18 на асфальте полностью дублирует эти направления. Однако ситуация осложняется наличием знака 3.24 "Разворот запрещен". Этот знак запрещает только разворот, но не ограничивает поворот налево.

На светофоре включены основной красный сигнал и зеленая стрелка в дополнительной секции, указывающей налево. В соответствии с пунктом 8.7.3 ПДД, красный сигнал запрещает движение во всех направлениях, кроме тех, которые разрешены дополнительной секцией. Таким образом, несмотря на разрешение знака 5.16 двигаться прямо, в этой конкретной фазе светофора проезд прямо запрещен.

Движение направо с этой полосы невозможно, поскольку это противоречит требованиям знака 5.16 и нарушает пункт 10.4 ПДД, который обязывает водителя занимать крайнее правое положение для такого маневра.

Следовательно, единственным законным вариантом для белого автомобиля является поворот налево.

Правильный ответ

№4

