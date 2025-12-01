Тест ПДД: кто должен дать дорогу всем на перекрестке

Тест ПДД на перекрестке — кто должен уступить дорогу всем
Задача по теме о проезде перекрестков. Водитель какого автомобиля обязан уступить дорогу всем в изображенной на рисунке ситуации?
Задание предложил канал "Керманич".
Варианты ответа
- Легкового автомобиля.
- Грузового автомобиля.
- Трамвая.
Разбор задачи
Водитель легковушки едет прямо, а водители грузовика и трамвая поворачивают налево. Водитель легкового автомобиля видит перед собой дорожный знак 2.3 "Главная дорога", а водитель трамвая — 2.1 "Уступи дорогу".
Итак, водители грузовика и легкового автомобиля движутся по главной дороге, а трамвай находится на второстепенной. Трамвай имеет преимущество перед безрельсовыми транспортными средствами только на равнозначных перекрестках. В данном же случае водитель трамвая обязан выполнить требования пункта 16.11 ПДД:
"На перекрестке неравнозначных дорог водитель транспортного средства, движущегося по второстепенной дороге, должен уступить дорогу транспортным средствам, которые приближаются к данному перекрестку проезжих частей по главной дороге, независимо от направления их дальнейшего движения".
Правильный ответ
№3
Ранее мы предлагали задачи для проверки знаний по правилам дорожного движения:
