Тест ПДР: хто має дати дорогу усім на перехресті

Хто останній? Малюнок: "Керманич"

Задача з теми про проїзд перехресть. Водій якого автомобіля зобовʼязаний дати дорогу усім у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "Керманич".

Варіанти відповіді

Легкового автомобіля. Вантажного автомобіля. Трамвая.

Розбір задачі

Водій легковика їде прямо, а водії вантажівка та трамвай повернути ліворуч. Водій легкового автомобіля бачить перед собою дорожній знак 2.3 "Головна дорога", а водій трамвая — 2.1 "Дати дорогу".

Отже, водії вантажівки та легкового автомобіля рухаються головною дорогою, а трамвай знаходиться на другорядній. Трамвай має перевагу перед безрейковими транспортними засобами лише на рівнозначних перехрестях. У даному ж випадку водій трамвая зобов'язаний виконати вимоги пункту 16.11 ПДР:

"На перехресті нерівнозначних доріг водій транспортного засобу, що рухається другорядною дорогою, повинен дати дорогу транспортним засобам, які наближаються до даного перехрещення проїзних частин по головній дорозі, незалежно від напрямку їх подальшого руху".

Правильна відповідь

№3

Раніше ми пропонували задачі для перевірки знань з правил дорожнього руху: