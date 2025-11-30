Тест ПДД: разрешены ли водителю разворот и остановка

Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Разрешен ли водителю белого автомобиля разворот и остановка в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Варианты ответа

Разрешено. Запрещено.

Разбор задачи

Прерывистая дорожная разметка выполнить разворот не запрещает. Но траектория маневра проходит через автобусную остановку, обозначенную дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот возле остановок маршрутных транспортных средств не запрещается.

Также на участке есть знак 3.34 "Остановка запрещена", но его действие распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Правильный ответ

№1

