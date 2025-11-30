Видео
Видео

Интересный тест ПДД — разрешены ли водителю разворот и остановка

Дата публикации 30 ноября 2025 11:45
Тест ПДД: разрешены ли водителю разворот и остановка
Так можно? Рисунок: "За! Правилами"

Задача на знание дорожных знаков и по теме о начале движения и изменение его направления. Разрешен ли водителю белого автомобиля разворот и остановка в изображенной на рисунке ситуации?

Задание предложил канал "За! Правилами".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. Разрешено.
  2. Запрещено.

Разбор задачи

Тест з ПДР: чи порушує водій правила?

Прерывистая дорожная разметка выполнить разворот не запрещает. Но траектория маневра проходит через автобусную остановку, обозначенную дорожным знаком 5.45.1 "Пункт остановки автобуса". Согласно пункту 10.7 ПДД, разворот возле остановок маршрутных транспортных средств не запрещается.

Также на участке есть знак 3.34 "Остановка запрещена", но его действие распространяется только на ту сторону дороги, на которой он установлен.

Правильный ответ

№1

Ранее мы предлагали интересные задачи по правилам дорожного движения:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест
Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
