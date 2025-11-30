Тест ПДР: чи дозволені водієві розворот та зупинка

Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. Чи дозволена водієві білого автомобіля розворот та зупинка у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Варіанти відповіді

Дозволено. Заборонено.

Розбір задачі

Переривчаста дорожня розмітка виконати розворот не забороняє. Але траєкторія маневру проходить через автобусну зупинку, що позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот біля зупинок маршрутних транспортних засобів не забороняється.

Також на ділянці є знак 3.34 "Зупинку заборонено", але його дія поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено.

Правильна відповідь

№1

