Цікавий тест ПДР — чи дозволені водієві розворот і зупинка

Цікавий тест ПДР — чи дозволені водієві розворот і зупинка

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 11:45
Тест ПДР: чи дозволені водієві розворот та зупинка
Так можна? Малюнок: "За! Правилами"

Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. Чи дозволена водієві білого автомобіля розворот та зупинка у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонував канал "За! Правилами".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Заборонено.

Розбір задачі

Тест з ПДР: чи порушує водій правила?

Переривчаста дорожня розмітка виконати розворот не забороняє. Але траєкторія маневру проходить через автобусну зупинку, що позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот біля зупинок маршрутних транспортних засобів не забороняється.

Також на ділянці є знак 3.34 "Зупинку заборонено", але його дія поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено.

Правильна відповідь

№1

Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:

Валентин Бандура - Редактор
Автор:
Валентин Бандура
