Тест ПДР: чи дозволені водієві розворот та зупинка

Цікавий тест ПДР — чи дозволені водієві розворот і зупинка
Задача на знання дорожніх знаків та з теми про початок руху і зміну його напрямку. Чи дозволена водієві білого автомобіля розворот та зупинка у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонував канал "За! Правилами".
Варіанти відповіді
- Дозволено.
- Заборонено.
Розбір задачі
Переривчаста дорожня розмітка виконати розворот не забороняє. Але траєкторія маневру проходить через автобусну зупинку, що позначена дорожнім знаком 5.45.1 "Пункт зупинки автобуса". Згідно з пунктом 10.7 ПДР, розворот біля зупинок маршрутних транспортних засобів не забороняється.
Також на ділянці є знак 3.34 "Зупинку заборонено", але його дія поширюється лише на той бік дороги, на якому його встановлено.
Правильна відповідь
№1
