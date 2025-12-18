Непростий тест ПДР: хто виконує заборонений маневр

Складний тест ПДР — хто їде за забороненою траєкторією
Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".
Варіанти відповіді
- Водій синього автомобіля.
- Водій червоного автомобіля.
- Водій зеленого автомобіля.
- Водії червоного та зеленого автомобілів.
- Усі водії порушують.
- Ніхто з водіїв не порушує.
Розбір задачі
На ділянці дороги водії синього та зеленого автомобілів повертають ліворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо.
Водій синього авто виїжджає з житлової зони на дорогу з одностороннім рухом та повертає у напрямку стрілки знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Він нічого не порушує, адже не виїжджає на зустрічну смугу.
Водій червоного автомобіля має намір проїхати прямо з одного двору в інший. Він також нічого не порушує.
Водій зеленого авто залишає дорогу з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", та виїжджає на двосторонню. Він має намір повернути ліворуч, але при цьому перебуває на правій смузі односторонньої дороги, хоча йому нічого не заважало перестроїтися перед поворотом у ліву.
Читаємо пункт 10.4 ПДР:
"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".
Правильна відповідь
№3
Раніше ми пропонували цікаві задачі з правил дорожнього руху:
Читайте Новини.LIVE!