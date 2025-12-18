Непростий тест ПДР: хто виконує заборонений маневр

Хто порушник? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги"

Задача з теми про початок руху та зміну його напрямку. Хто з водіїв автомобілів порушить правила у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

Варіанти відповіді

Водій синього автомобіля. Водій червоного автомобіля. Водій зеленого автомобіля. Водії червоного та зеленого автомобілів. Усі водії порушують. Ніхто з водіїв не порушує.

Розбір задачі

На ділянці дороги водії синього та зеленого автомобілів повертають ліворуч, а водій червоної машини проїжджає прямо.

Водій синього авто виїжджає з житлової зони на дорогу з одностороннім рухом та повертає у напрямку стрілки знаку 5.7.1 "Виїзд на дорогу з одностороннім рухом". Він нічого не порушує, адже не виїжджає на зустрічну смугу.

Водій червоного автомобіля має намір проїхати прямо з одного двору в інший. Він також нічого не порушує.

Водій зеленого авто залишає дорогу з одностороннім рухом, про що свідчить знак 5.6 "Кінець дороги з одностороннім рухом", та виїжджає на двосторонню. Він має намір повернути ліворуч, але при цьому перебуває на правій смузі односторонньої дороги, хоча йому нічого не заважало перестроїтися перед поворотом у ліву.

Читаємо пункт 10.4 ПДР:

"Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку".

Правильна відповідь

№3

